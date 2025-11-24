У пациентов Детской республиканской клинической больницы в Улан-Удэ появились новые возможности для учебы

В рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» на базе Детской республиканской клинической больницы (ДРКБ) была открыта специальная госпитальная школа. Два уникальных учебных класса, предназначенных для детей, находящихся на длительном стационарном лечении. Один предназначен для учебных занятий, оснащен техникой, необходимыми учебными материалами и книгами. Другой кабинет – это уютное пространство для творчества, с яркой мебелью, игрушками и всем, что нужно для развития воображения и самовыражения.

Сбербанк оказал помощь в оснащении класса ЖК панелями для проведения интерактивных занятий. Каждый школьник, находящийся на лечении, сможет продолжать учебу, выполняя задания и общаясь с педагогами.

«Сбер является постоянным партнером ДРКБ. Ежегодно мы пополняем «Коробку храбрости» игрушками, которые вручают маленьким пациентам после медицинских процедур. А в этот раз мы поддержали создание учебных классов при больнице. ЖК-панели позволят разнообразить учебный процесс и сделать его увлекательным и интересным», – Алексей Кузьмин, управляющий Бурятским отделением Сбера.

«Главная цель новой образовательной площадки заключается в обеспечении полноценного учебного процесса прямо во время лечения ребенка. Благодаря госпитальной школе дети, которые проходят у нас лечение, смогут поддерживать уровень знаний и оставаться включенными в учебный процесс, находясь вдали от привычной среды школы», – Анатолий Дмитриев, главный врач ГАУЗ ДРКБ.

Интерактивные уроки, увлекательные мастер-классы по робототехнике, творческие занятия и квалифицированная поддержка педагогов. Обучение проводят специалисты Республиканского центра образования, прошедшие специальную переподготовку и стажировку на ведущих площадках проекта в Москве.