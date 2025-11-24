Т2 расширила дистрибуцию на массовом рынке до более чем 40 федеральных сетей

Мобильный оператор T2 увеличил присутствие в сегменте FMCG и других сегментах массового потребления. С начала года продажи SIM-карт стартовали еще в 13 федеральных торговых сетях, в том числе в «Магните», «Монетке», «Градусах», «Авоське», «Атак», «Подружке» и «ЕЩЕ».

Количество партнерских точек продаж в 2025 году увеличивается на 250% год к году. В рознице почти всех федеральных сетей Т2 представлена эксклюзивно – других операторов связи в этих точках нет.

Портфель партнеров Т2 на рынке федеральных сетей массового потребления превышает 40 розничных организаций, среди которых такие лидеры ретейла, как «Пятерочка», «Магнит», «Глобус», «Лента», «Ашан», и другие. По итогам 2025 года темпы роста дистрибуции в сегменте FMCG достигнут плюс 250% по сравнению с 2024-м. Это существенно выше среднего ежегодного прироста в 100%, который компания демонстрирует с 2020 года.

В 2025 году продажи SIM-карт Т2 запустились в следующих крупных федеральных сетях:

«Градусы» – более 400 магазинов;

«Атак» – 134 точки;

«ЕЩЕ» – 100 торговых точек;

«Авоська» – 53 магазина;

«Подружка» – пилотный проект в 149 магазинах;

«Монетка» – 2600 торговых точек;

«Магнит» – 17 600 торговых точек.

T2 реализовала полноценную адресную дистрибуцию во всех сетях. В «Подружке» запущен пилот – инициатива, поддержанная сетью как тестовый проект для оценки потребительского спроса. В федеральном канале продаж представлены SIM-карты с функцией саморегистрации. Активация занимает несколько минут: достаточно зайти в личный кабинет Т2 и подтвердить личность через «Госуслуги». После процедуры пользователи получают полный контроль над услугами: могут менять тариф, подключать опции, оплачивать сервисы и мониторить расходы.

«Расширение розничного присутствия – важная часть стратегии Т2 по укреплению позиций на массовом рынке. Мы идем туда, где ежедневно покупают наши клиенты: в привычные магазины шаговой доступности, на заправки. Вместе с тем стараемся максимально упростить подключение и управление услугами. В текущем году мы сделали огромный скачок в развитии дистрибуции сегмента массового потребления, и это становится нашим большим конкурентным преимуществом. Мы регулярно обгоняем других игроков по представленности, наши цифры говорят сами за себя. К тому же SIM-карты с саморегистрацией делают процесс перехода к оператору безопасным и удобным – без визита в офис и бумажных документов», – Антон Жуковский, директор по работе с федеральными каналами продаж Т2.