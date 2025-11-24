В Иркутской области 35% занятых работают в малом и среднем бизнесе

Калмыкия и Санкт-Петербург стали лидерами рейтинга регионов по вовлеченности в малый и средний бизнес, замыкают список Ингушетия и Ямало-Ненецкий автономный округ, следует из результатов исследования РИА Новости.

В Республике Калмыкия показатель составляет 63,1%. За ней следует Санкт-Петербург с результатом 56,9%. Новосибирская область занимает третье место с долей в 53%. В Москве и Удмуртской Республике данный показатель находится на уровне 51% и 48,5% соответственно.

Среди регионов с наименьшими показателями выделяются Ямало-Ненецкий автономный округ, где в малом и среднем предпринимательстве занято 19,2% работающего населения, и Республика Ингушетия с долей всего в 10,9%. Также к аутсайдерам относятся Чукотский автономный округ (21,2%), Республика Саха (Якутия) (23,2%) и Чеченская Республика (24,2%).

Что касается соседних сибирских регионов, то Новосибирская область демонстрирует один из самых высоких показателей в стране, достигая 53%. В Красноярском крае доля занятых в этом секторе экономики существенно ниже и составляет 35,3%. Иркутская область по этому параметру близка к Красноярскому краю, показывая результат в 35,1%.

По абсолютной численности занятых в малом и среднем бизнесе Новосибирская область насчитывает 696,2 тысячи человек. В Красноярском крае этот сектор обеспечивает занятость 509,8 тысячи человек, а в Иркутской области – 387,4 тысячи человек.

За три года положительная динамика изменения численности занятых наблюдалась во всех трех регионах. В Красноярском крае их число увеличилось на 14,8%. В Новосибирской области прирост составил 10,8%, а в Иркутской области – 10,3%.