Иркутская область: за 10 месяцев зарегистрировано почти 25 тысяч ипотек

Рынок ипотеки постепенно восстанавливается.За десять месяцев 2025 года в Иркутской области было зарегистрировано 24 387 ипотечных сделок, что уже превысило показатель за весь 2024 год, когда жители региона, по данным ЦБ, оформили более 23 тысяч ипотечных кредитов.

С июля 2025 года среднее ежемесячное число зарегистрированных ипотек составило 3340 сделок: 3604 в июле, 3429 в августе, 3167 в сентябре и 3161 в октябре. Для сравнения, в 2024 году среднемесячный показатель составлял 2842, отмечают в Росреестре Иркутской области.

Глава регионального управления Росреестра Виктор Жердев выделил высокую популярность электронных сервисов среди жителей региона. Благодаря этому большинство сделок проводится дистанционно, а сроки официальной регистрации ипотеки сокращаются до менее чем суток.