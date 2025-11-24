Новости

Энергоэффективность
«При регулировании ИЖС нужно помнить про баланс интересов» – Андрей Богданов, СК «Победа»
«Недобросовестных строителей с рынка выдавит «потребительский терроризм»
«Рынок ИЖС в Иркутской области – это «дикий запад» – Максим Гук
Все материалы сюжета

Иркутская область: за 10 месяцев зарегистрировано почти 25 тысяч ипотек

Читайте также:

Цены на квартиры взлетят выше инфляции?
24 ноября 2025
Спрос на новостройки в крупных городах России вырос более чем на 20% за месяц
21 ноября 2025

Рынок ипотеки постепенно восстанавливается.За десять месяцев 2025 года в Иркутской области было зарегистрировано  24 387 ипотечных сделок, что уже превысило показатель за весь 2024 год, когда жители региона, по данным ЦБ, оформили более 23 тысяч ипотечных кредитов.

С июля 2025 года среднее ежемесячное число зарегистрированных ипотек составило 3340 сделок: 3604 в июле, 3429 в августе, 3167 в сентябре и 3161 в октябре. Для сравнения, в 2024 году среднемесячный показатель составлял 2842, отмечают в Росреестре Иркутской области.

Глава регионального управления Росреестра Виктор Жердев выделил высокую популярность электронных сервисов среди жителей региона. Благодаря этому большинство сделок проводится дистанционно, а сроки официальной регистрации ипотеки сокращаются до менее чем суток.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес