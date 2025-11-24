Последний шанс купить доллар по выгодному курсу — прогноз на ноябрь

Эта неделя — последний шанс приобрести доллар по выгодному курсу, предупреждает эксперт БКС Мир инвестиций Александр Шепелев. По его словам, текущий налоговый период станет заключительным этапом укрепления рубля в 2025 году, после чего доллар начнёт расти.

Налоговый период в России стартует на следующей неделе, а пик активности ожидается в пятницу, 28 ноября. В это время крупные компании будут продавать значительные объёмы иностранной валюты для выполнения налоговых обязательств перед государством. Несмотря на приток валюты на внутренний рынок, в конце ноября традиционно растут расходы компаний и домохозяйств, в том числе на импорт. Одновременно экспорт испытывает давление из-за новых санкций.

Шепелев прогнозирует, что курс доллара на следующей неделе будет колебаться в диапазоне 80–82 рублей, евро — около 93 рублей, а юань — менее 11,3 рубля. Однако в декабре рубль начнёт ослабевать: доллар может подняться до 84–85 рублей, евро — до 97–99 рублей, а юань — до 12 рублей.

На рынке существуют противоречивые точки зрения по дальнейшему движению курса рубля. Так, глава Ассоциации российских специалистов финансового рынка ACI Russia Евгений Егоров предупредил, что нормализация геополитической ситуации может стать причиной резкого обвала курса рубля.По мнению эксперта, улучшение международных отношений может спровоцировать усиление оттока капитала из России, что приведёт к ослаблению национальной валюты.

Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина, напротив, выразила мнение, что успешное разрешение конфликта на территории Украины станет значительным стимулом укрепления российского рубля. Она пояснила, что подобная ситуация окажет сильное положительное влияние на экономику страны, создавая условия для ускоренного снижения ключевой ставки, что позволит стабилизировать национальную валюту.

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин солидарен с главой ЦБ, утверждая, что завершение текущей спецоперации обеспечит дополнительную поддержку внутренней экономике, стимулируя рост потребительского спроса без риска инфляции.

С точки зрения старшего управляющего директора Сбербанка Натальи Загвоздиной, успех переговоров по урегулированию кризиса способен привести к укреплению рубля вплоть до значений 40-50 рублей за американский доллар.