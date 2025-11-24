Названа двадцатка региональных городов по величине предложения качественной складской недвижимости

По итогам девяти месяцев 2025 года крупнейшими региональными рынками качественной складской недвижимости в России являются Екатеринбург, Новосибирск и Самара. В четвертом квартале 2025 года и в 2026 году в этих регионах планируется дальнейший прирост складских площадей, сообщают аналитики NF GROUP.

Наибольший прирост складских мощностей в ближайшей перспективе ожидается в Казани, затем в Краснодаре и Ростове-на-Дону. Значительное расширение складской инфраструктуры также запланировано в таких городах, как Саратов, Уфа и Оренбург.

Иркутск в список не вошел – дефицит специализированных площадей в Приангарье оценивается в 250 тысяч кв. м. Об этом в интервью Газете Дело рассказал основатель холдинга «Сервико» Виктор Захаров.

«Не думаю, что наш распределительный центр решит проблему нехватки складских помещений в Иркутской области. Дефицит складов в регионе я оцениваю в 250 тысяч кв. м. Наши 35 000 кв. м – это, конечно, здорово. Но надо строить еще – и строить современное», – заявил бизнесмен.