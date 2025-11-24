Забайкалье атаковал опасный вирус: приграничная зона Иркутской области находится под угрозой заражения

Правительство Иркутской области внимательно следит за ситуацией, связанной с выявленным заболеванием пастереллёзом среди сельскохозяйственных животных в соседнем Забайкальском крае. Данное инфекционное заболевание опасно не только для животных, но и способно вызвать серьёзные последствия для здоровья человека.

«Напомню, что 11 ноября моим указом введен режим повышенной готовности в Приангарье. Коллеги из службы ветеринарии усилили контроль за исполнением ветеринарных требований в хозяйствах региона. На данный момент случаев пастереллёза в Иркутской области не зарегистрировано», – сообщил губернатор Игорь Кобзев в телеграм-канале.

Он добавил, что сейчас сотрудники Службы ветеринарии вместе с сотрудниками Управления МВД РФ по региону и Россельхознадзором круглосуточно осуществляют проверку грузов на контрольно-пропускном пункте федеральной трассы «Байкал» в районе Слюдянского муниципального образования.

Недавно были пресечены попытки незаконного перемещения крупной партии сельскохозяйственного скота и продуктов животного происхождения без соответствующих ветеринарных сертификатов. Был задержан нелегально ввезённый скот численностью 1113 голов крупного рогатого скота и лошадей, а также продукция весом около 563 килограммов.

«Обращаю внимание владельцев животных на необходимость соблюдения мер предосторожности: избегать контакта ваших хозяйств с посторонними лицами, своевременно проводить осмотры поголовья, вакцинацию и маркирование. Любые подозрительные признаки заболевания немедленно сообщайте в ближайшую ветеринарную службу вашего района либо звоните на горячую линию нашей службы ветеринарии, работающую ежедневно с 8 утра до 20 вечера по телефону 8(908) 64-64-950», – предупредил глава региона.