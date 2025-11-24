Трамп: в мирных переговорах по Украине возможно «кое-что хорошее»

Президент США Дональд Трамп выразил осторожный оптимизм в отношении мирных переговоров по Украине, отметив, что в обсуждениях «возможно происходит кое-что хорошее». В своем посте в Truth Social он призвал не торопиться с выводами, но отметил прогресс, передаёт РБК.

23 ноября в Женеве прошли переговоры между украинской и американской делегациями, на которых удалось сблизить позиции по проекту мирного соглашения. Киев подтвердил, что условия соответствуют его интересам, а окончательные решения будут приниматься президентами Украины и США — Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, сообщил Белый дом.

По информации «РБК-Украина», большинство вопросов удалось согласовать, за исключением тем территорий и интеграции Украины в НАТО, которые будут обсуждаться на уровне президентов. В первоначальном американском плане предусматривалось сокращение численности Вооружённых сил Украины до 600 тысяч, отказ от вступления в НАТО, признание Крыма, Донецка и Луганска российскими территориями, а Херсон и Запорожье получили бы «замороженный статус» вдоль линии соприкосновения.

Российские власти положительно отнеслись к разработке плана. Президент Владимир Путин 21 ноября заявил, что у России есть этот документ, и он может стать основой для окончательного урегулирования, однако пока не обсуждается предметно с Москвой.