Песков: Кремль не получал официальной информации о новом мирном плане США по Украине

В Кремле подтвердили, что следят за сообщениями о переговорах США и Украины по мирному плану, но официальной информации о документе не получали, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, 23 ноября в Женеве делегации США и Украины обсудили план, в который были внесены некоторые корректировки по сравнению с ранее известным текстом, передаёт РБК.

Песков отметил, что Москва остается открытой для контактов и переговоров, однако конкретики по этому вопросу пока нет. Отвечая на вопрос о контрпредложениях ЕС к американскому плану, он заявил, что обсуждать документ через СМИ некорректно и невозможно, так как неизвестно, насколько опубликованная информация достоверна.

Американский мирный план, ставший известным в середине ноября, включает 28 пунктов и предусматривает ряд уступок со стороны Киева — вывод войск из ДНР и ЛНР, отказ от вступления в НАТО, сокращение численности украинской армии. После переговоров в Женеве Белый дом сообщил о разработке «обновленных и усовершенствованных рамок мирного урегулирования». В свою очередь, Великобритания, Франция и Германия подготовили собственную версию плана, в которой численность украинской армии предлагается ограничить 800 тысячами человек вместо 600 тысяч, как в американском варианте.


