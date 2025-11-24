Рынок новостроек в России оживает: рост продаж на 29% в III квартале 2025 года

Рынок жилищного строительства в России в третьем квартале 2025 года начал восстанавливаться благодаря снижению ключевой ставки Банка России и оживлению ипотечного кредитования, сообщает Аналитический центр в отчёте «Обзор многоквартирного жилищного строительства в III квартале 2025 года».

Число зарегистрированных договоров долевого участия в июле-сентябре выросло на 29% по сравнению с прошлым годом и достигло 148 тысяч — лучшего показателя с середины 2024 года, когда завершилась массовая программа «Льготная ипотека». Доля ипотечных сделок в продажах новостроек увеличилась до 77% (против 74% во втором квартале). В октябре продажи продолжили расти — до 2,6 млн кв. м, что на 38% больше, чем год назад.



Объём запуска новых проектов составил 11 млн кв. м, что всего на 4% ниже уровня третьего квартала 2024 года. Девелоперская активность восстанавливается за счёт жилья типового и комфорт-классов (9,3 млн кв. м, снижение на 3% год к году), спрос на которое сильнее зависит от доступности ипотеки. Запуски бизнес- и элитного жилья снизились до 1,6 млн кв. м (-11% год к году). Портфель строящегося жилья вырос на 2% и достиг 120,1 млн кв. м.



Увеличение спроса привело к ускорению роста цен: по данным индекса ДОМ.РФ, в третьем квартале цены на новостройки выросли на 2%, превысив инфляцию (0,5%) впервые после окончания программы «Льготная ипотека». В октябре рост цен ускорился до 1,2%.



Темпы кредитования застройщиков оставались высокими, а по текущим проектам — даже ускорились. Средневзвешенная ставка по проектному финансированию снизилась до 10,2%. Остатки средств на счетах эскроу выросли до 7,2 трлн рублей, а приток новых поступлений увеличился до 1,4 трлн рублей за квартал.

Однако аналитики отмечают сохраняющиеся дисбалансы: десять крупнейших застройщиков увеличили запуск новых проектов на 48% (до 1,9 млн кв. м), в то время как остальные снизили их на 11% (до 9 млн кв. м). Число регионов с избытком предложения выросло с 25 до 32, а с дефицитом — сократилось с 30 до 18. Средний срок реализации непроданного жилья остаётся высоким — 3,7 года, но ожидается нормализация до 2–3,5 лет в начале 2026 года.