Завершены работы по созданию 15 спортивных объектов в Иркутске

В городе завершилось строительство и модернизация 15 современных спортивных объектов, предназначенных для укрепления уличной спортивной инфраструктуры. Проект осуществлен при поддержке программ «Есть решение» и «Народные инициативы», а также городского бюджета, включая средства фонда поддержки избирательных округов, сообщает пресс-служба мэрии.

Среди новых объектов выделяются два новых скейт-парка, расположенных в Лисихинском парке и на улице Василия Ледовского, 3. Помимо этого, установлены семь тренажёрных зон: в Пади Грязнуха, на улицах Карпинской, 21/1, Дмитрия Донского, в микрорайонах Солнечный и проспект Маршала Жукова, 58/2, а также специальная воркаут-зона в Пади Грязнуха.

Спортивные фанаты получили доступ к двум новым площадкам для командных игр на улице Воинская площадь и в районе улиц Петрова, Шевцова и Киренская. Дополнительно обустроена полоса препятствий в Каштаковской роще и обновлено ограждение на бульваре Рябикова, 48.

Отдельно проведена масштабная модернизация трёх кортов для хоккея: на Украине, 3, Маршале Жукова, 26 и Баумане, 176/1. Особенно значима реконструкция ледового стадиона на Баумане, где тренировалась легендарная дворовая команда «Сибирский тигр»: заменён старый настил, сделана новая зона покрытия и установлена прочная защитная конструкция.

Реализованные проекты позволили значительно повысить качество условий для занятий спортом и активностью населения различного возраста практически во всех уголках Иркутска. Управлять новыми объектами будет городской спортивно-методический центр.