Цены на квартиры взлетят выше инфляции?

Михаил Гольдберг, руководитель аналитического центра "ДОМ.РФ", предсказал резкий скачок цен на жилье в России в 2027 году, превышающий инфляцию вдвое. По словам эксперта, причины кроются в снижении процентных ставок Центробанка и уменьшении количества вводимых в строй новых жилых комплексов, передаёт Интерфакс.

При низкой инфляции (около 4-5%), стоимость квадратного метра, по оценкам аналитика, увеличится примерно на 10-15%. Такой значительный рост объясняется ожидающимся падением предложений на рынке одновременно с ростом спроса, обусловленным увеличением доступной ипотечной ставки до 10% годовых и менее.

"Это приведет к тому, что доступность жилья и показатели нацпроекта, мы все время обсуждаем это с Минстроем, могут оказаться под угрозой доступности", - посетовал Гольдберг.

Однако Гольдберг подчеркнул, что недавнее восстановление активности застройщиков в сентябре-октябре является положительным сигналом, хотя общее количество введённых проектов всё ещё отстает от прошлогодних показателей почти на 15%.