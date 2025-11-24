Рост наличных в обращении подскочил в пять раз после отключения интернета

Рост наличных в обращении ускорился летом и осенью. По данным Банка России, прирост за июль — сентябрь 2025 года достиг 659 млрд рублей, что почти в пять раз выше прошлогоднего уровня. Подобная динамика была только в 2022 году.

– Рост совпал по времени с перебоями в интернете. Центробанк уже отмечал, что именно они заставили людей чаще обращаться к наличным. Любые сбои в цифровой инфраструктуре сразу повышают спрос на банкноты. Домохозяйства воспринимают наличные как резервный инструмент, – отмечает Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global.

Это усиливает сезонный фактор: в отпускной период изъятия обычно возрастают, и банки подтверждают, что летом спрос был выше обычного. При этом возврата осенью не произошло, что и дало итоговый скачок.

Банки не фиксируют аномальных объемов снятий. В крупных сетях говорят, что текущие показатели ниже пиков 2020 и 2022 годов, что действительно важно. Если бы речь шла о масштабном оттоке со счетов, статистика банкоматов отражала бы это в режиме реального времени.

Сейчас такого сигнала нет, так как получается, что рост наличных происходит не за счет панических операций, а из-за того, что часть средств просто задержалась в обращении. Люди продолжают делать запас на фоне инфраструктурных сбоев, хотя объективной необходимости не так много.

Доля наличных к ВВП остается ниже уровней десятилетней давности. Скорость обращения денег не меняется резко. Инфляционные риски от такого роста минимальные, их сглаживают высокая ключевая ставка и слабая кредитная активность. Для банков эффект тоже нейтральный, потому что уход наличности с текущих счетов компенсируется ростом остатков на депозитах после повышения ставок в сентябре и октябре.

В ближайшие месяцы динамика наличных будет зависеть от стабильности интернет-сервисов и траекторий ставок. Если перебоев не будет, а ЦБ подтвердит план на мягкое снижение ставки в декабре, то спрос на наличные сократится. Однако некоторые предприниматели и рабочие кадры могут уйти обратно в “серую” схему работы на фоне повышения НДС и усиления проверок налоговых органов.

– Наш базовый сценарий — это возврат к умеренному приросту в пределах 100–200 млрд руб. в квартал. Осторожный прогноз подразумевает сохранение повышенного уровня, если инфляционные ожидания усилятся и домохозяйства продолжат формировать подушку безопасности, – резюмирует Владимир Чернов.