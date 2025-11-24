Полпред президента обсудил с руководством Иркутской области антикризисные меры

Сегодня в Иркутской области с рабочим визитом находится полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев. В обсуждении ключевых вопросов развития региона приняли участие первый заместитель председателя правительства Иркутской области Андрей Соковиков и глава областного парламента Александр Ведерников. Об этом в своём телеграм-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

Глава области отметил, что «в фокусе нашего внимания ситуация с бюджетом. Выделено два основных направления работы: рост доходов и оптимизация расходов областного бюджета. Несмотря на непростую ситуацию, социальные обязательства остаются у Правительства Иркутской области в приоритет».

За три года планируется увеличить доходы бюджета на 18 миллиардов рублей, сократить расходы на 16,6 миллиарда рублей.

24 ноября в регионе была создана антикризисная комиссия под председательством Андрея Соковикова. В её составе сформированы 11 рабочих групп, закреплённых за заместителями председателя правительства. Антикризисный план, рассчитанный на период 2025–2028 годов, будет направлен на согласование в Законодательное собрание Иркутской области.

Ранее губернатор Кобзев сообщал о спаде в экономике региона и сложной ситуации с бюджетом. По итогам 2024 года дефицит собственных доходов составил 6,5 млрд рублей, большая часть которого пришлась на декабрь. В 2025 году тенденция снижения доходов продолжается: по прогнозу управления Федеральной налоговой службы, поступления сократятся примерно на 27 млрд рублей. Основные причины — влияние мировых цен, санкций и возвраты излишне уплаченных налогов за 2024 год.

Одновременно расходы бюджета с начала 2025 года выросли на 17,7 млрд рублей. Дефицит бюджета за первое полугодие 2025 года достиг рекордных 24% от расходов.