Игорь Кобзев готовится обсудить газификацию Иркутской области с главой «Газпрома»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев обсудили вопросы газификации региона. Глава региона сообщил, что на этой неделе у него запланирована встреча с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

«Помимо социальных вопросов, мы обязательно обсудим газификацию. Для нас важно согласовать инфраструктурные параметры, включая ценообразование на газ и условия подключения, в частности, отводы от проектируемого магистрального газопровода «Сила Сибири-2» к нашим городам», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Ранее Алексей Миллер заявил, что в ближайшее время в России будет создана единая система газоснабжения, что станет возможным благодаря строительству газопровода «Сила Сибири-2». На Петербургском международном газовом форуме он отметил, что этот проект даст мощный импульс развитию Восточной Сибири и Дальнего Востока. 


