БЭК объявила тендер на модернизацию ТЭЦ-11 за 5,4 млрд рублей

ООО «Байкальская энергетическая компания» (БЭК), входящая в группу Эн+, объявила тендер на строительство зданий, сооружений, оборудования и инженерных систем для объекта «Топливно-транспортное хозяйство» (ТТХ) в рамках проекта «Электростанция Иркутская ТЭЦ-11» (блоки 10, 11, 12) в Усолье-Сибирском. Стартовая стоимость контракта составляет 5,4 млрд рублей, заявки на участие принимаются до 17 декабря, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на портал госзакупок.



Подрядчику предстоит поставить и смонтировать размораживающее устройство, вагоноопрокидыватель, галереи ленточных конвейеров, узлы и башни пересыпа, дробильный корпус, угольный склад, стационарный комплекс для отбора проб угля (входной и производственный контроль), а также выполнить электромонтажные и пусконаладочные работы.

Работы будут выполняться в два этапа с завершением к 1 марта 2028 года.

В январе 2025 года сообщалось, что мощности Иркутской ТЭЦ-11 в Усолье-Сибирском планируется значительно увеличить. Согласно Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года, опубликованной на сайте Правительства РФ, на данный момент на ТЭЦ работают семь агрегатов общей мощностью 320,3 МВт. К 2031 году количество агрегатов увеличится до десяти за счёт трёх новых паросиловых установок, что повысит мощность станции на 690 МВт.

Кроме того, будут построены два новых захода воздушных линий электропередач с отпайками на Иркутскую ТЭЦ-11 протяжённостью 2,4 км и 2,5 км.