Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 25 ноября: 10 334,2100 руб/1 г золота и 124,0900/1 г серебра

ЦБ РФ с 25 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 10 334,2100 руб.
  • 1 грамм серебра - 124,0900 руб.
  • 1 грамм платины - 3 861,8301 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 521,8301 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 58,7705 р. (0,57%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 5,0900 р. (3,94%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 63,5499 р. (1,62%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 45,3099 р. (1,27%).

