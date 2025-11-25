Новые траектории развития экономики обсудят на форуме «РОССИЯ ЗОВЕТ!»

На 16-м Инвестиционном форуме ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» обсудят новые векторы развития экономики, возможности расширения технологического и промышленного потенциала страны, международное сотрудничество. Тема второго дня - инвестиционные решения для розничных инвесторов и компаний.

Основная тема форума в этом году – «Движение вверх: смелые решения для новой экономики». Макроэкономическая сессия будет посвящена ключевым параметрам экономического развития, текущей макродинамике, настройкам финансовой и бюджетной систем. В этой сессии выступят министр финансов РФ Антон Силуанов, председатель Банка России Эльвира Набиуллина, министр экономического развития РФ Максим Решетников, заместитель руководителя Администрации Президента России Максим Орешкин. Участниками дискуссии также станут представители отечественного и международного бизнеса.

«Сегодня перед Россией стоит задача не только гибко адаптироваться к быстро изменяющимся внешним условиям, но формировать глобальные тренды. Смелые, проактивные решения – это то, что создает конкурентоспособность экономики, способствует развитию капитала, технологий и человеческого потенциала. Инвестиционный форум ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!» – площадка, где собираются лидеры, способные задавать повестку и определять траекторию будущего. Именно поэтому диалог, который мы ведем здесь, имеет критическое значение для всей финансовой системы и реального сектора», – сказал первый заместитель президента – председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов, который выступит модератором макроэкономической сессии.

Модератором пленарной сессии традиционно выступит президент – председатель правления банка ВТБ Андрея Костин.

Во второй день форума участники обсудят наиболее перспективные стратегии инвестирования, а также новые инструменты на стыке технологий и финансов. Откроет дискуссию сессия по сравнению ключевых классов активов: IPO или инвестиции в Private Equity, золото или недвижимость, индивидуальные портфели облигаций или фонды. Пленарная сессия будет посвящена дайверам роста и перспективам российской экономики в контексте инвестиционных решений, а также ключевым тенденциям рынков капитала. Особый акцент будет сделан на возможностях управления ликвидностью для юридических лиц, применении ИИ в инвестициях, потенциале цифровых финансовых активов и инструментах с привязкой к криптовалютам.