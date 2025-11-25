Freedom Finance: Цифровые рубль и юань могли бы стать эффективным средством международных расчётов в БРИКС

Российский бизнес изучает возможности осуществления трансграничных расчётов в цифровом юане, сообщают СМИ.

«В трансграничных расчётах, например, между Россией и странами БРИКС, ещё до запуска в массовое обращение в РФ цифрового рубля можно использовать уже существующие государственные цифровые валюты дружественных стран, например, цифровой юань», – говорит Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Однако до сих пор почти не обсуждался вопрос о том, что цифровой юань можно использовать в России или даже в других странах БРИКС как средство трансграничных платежей. А между тем, сегодня новые формы расчётов и платежей для России были бы важны как никогда раньше, учитывая санкции против крупнейших российских нефтяных компаний и возникшие вследствие этого у них трудности со сбытом нефти за рубеж.

«Мы полагаем, что использование Россией цифрового юаня уже сегодня могло бы стать хорошей возможностью для расчётов за экспорт и импорт фактически без посредничества банков, а также отказаться от SWIFT просто по причине морального устаревания этой системы, когда санкции против российского бизнеса будут отменены», – считает аналитик.

Как считает эксперт, после запуска в обращение цифрового рубля Россия и Китай могли бы перевести как минимум часть взаимных расчётов в свои государственные цифровые валюты вместо расчётов фиатными валютами через банки, поскольку, например, для китайских банков существует угроза вторичных санкций США из-за обслуживания подсанкционных лиц.

Практику расчётов в государственных цифровых валютах Россия могла бы внедрять, в том числе, и в торговле со странами ЕАЭС и СНГ.