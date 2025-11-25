Нефть продолжает пробивать вниз уровни поддержки

Цена на нефть марки Brent на вечерней сессии 24 ноября дешевеет на 0,15%, до $61,85 за баррель, WTI дорожает на 0,38% до $58,03 за баррель. По данным агентства Kpler, специализирующегося на анализе сырьевых рынков, из-за санкций приостановлена транспортировка около 48 млн баррелей российской нефти, однако вполне вероятно, что вызванное этим ограничение предложения окажется временными.

«Предполагаем, что инвестсообщество рассчитывает на увеличение притока жидкого углеводородного сырья на рынки, если процесс мирного урегулирования российско-украинского конфликта принесет результаты и санкции против Роснефти и ЛУКОЙЛа будут отменены», – комментирует Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

Повышение цен на WTI может быть связано с прогнозом введения США санкций против импортеров российской нефти, хотя реализацию этих рисков аналитики считают невысокой.

«Свою роль играют связанные с корректировкой ставок ФРС ожидания. Продолжение смягчения монетарных условий должно ослабить доллар и повысить привлекательность инвестиций в нефтяные фьючерсы», – говорит Наталья Мильчакова.

Слабость котировок Brent может быть связана еще и с тем, что с декабря ОПЕК+ не планирует сокращать добычу, так что на рынке могут наблюдаться локальные профициты. Рост долларового индекса DXY сегодня способствует снижению цен нефтяных котировок, в первую очередь Brent. Цена этого эталонного сорта пробила довольно сильный уровень поддержки $63 и движется к следующей, на уровне $60.

«До конца недели мы ориентируемся на колебания котировок североморской нефти в диапазоне $60–64 за баррель», – заключает эксперт.