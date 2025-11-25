Трамп прекратил финансирование конфликта на Украине, но поставки оружия НАТО продолжаются

По решению президента США Дональда Трампа Вашингтон прекратил финансирование конфликта на Украине. Об этом сообщила представитель Белого дома Кэролайн Левитт, передаёт «РИА Новости».

«Трамп прекратил финансирование этой войны, однако Соединённые Штаты продолжают поставлять или продавать НАТО значительные объёмы вооружения», — заявила она.

В Белом доме подчёркивают, что мирный план по урегулированию конфликта между Россией и Украиной должен быть согласован с Москвой, и рассчитывают на одобрение российской стороной.

За минувшие выходные появилось еще несколько сценариев урегулирования украинского конфликта. Так, американский мирный план, опубликованный 21 ноября, включает 28 пунктов и предусматривает ряд уступок со стороны Киева — вывод войск из ДНР и ЛНР, отказ от вступления в НАТО, сокращение численности украинской армии. После переговоров в Женеве Белый дом сообщил о разработке «обновленных и усовершенствованных рамок мирного урегулирования». В свою очередь, Великобритания, Франция и Германия подготовили собственную версию плана, в которой численность украинской армии предлагается ограничить 800 тысячами человек вместо 600 тысяч, как в американском варианте.