Белый дом: большинство пунктов мирного плана по Украине уже согласованы

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила в интервью Fox News, что большинство пунктов мирного плана по урегулированию конфликта на Украине уже согласованы. Она отметила, что остаётся «парочка пунктов», по которым продолжаются разногласия, и над ними работают обе стороны. Левитт подчеркнула, что президент США Дональд Трамп сохраняет надежду и оптимизм по поводу скорого завершения конфликта, передаёт РБК.

«С момента его заявления в выходные между командой по национальной безопасности Трампа и украинской делегацией прошли очень продуктивные обсуждения», — добавила она.

Накануне в Женеве прошли переговоры между США, Украиной и представителями Европы. Вашингтон представил свой мирный план из 28 пунктов, а европейские страны — альтернативное предложение из 24 пунктов. Reuters и The Telegraph сообщали, что один из европейских планов, разработанный Великобританией, Францией и Германией, во многом основан на американском варианте.

Ключевые различия между мирными инициативами касаются статуса территорий, вопроса вступления Украины в НАТО и судьбы замороженных российских активов. По данным Financial Times и The Washington Post, американский план был сокращён до 19 пунктов после переговоров в Женеве.

После встречи обе стороны сообщили о разработке «обновлённых и усовершенствованных рамок мирного урегулирования». В Кремле подчеркнули, что официально не видели плана и считают обсуждение документа через СМИ некорректным. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что условия американского плана кажутся Москве более приемлемыми, чем европейского, и проект будет дорабатываться всеми сторонами.