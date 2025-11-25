ФНС прогнозирует рост налоговых поступлений в бюджет на 8% в 2025 году

Федеральная налоговая служба (ФНС) России прогнозирует выполнение плана по поступлениям в федеральный бюджет в 2025 году на уровне 27 трлн рублей, что на 8% превышает показатели 2024 года. Об этом сообщил глава ведомства Даниил Егоров на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Фото с сайта http://kremlin.ru

«Мы рассчитываем завершить год с ростом поступлений в бюджет на 8%, что соответствует заложенным в бюджет прогнозам», — отметил Егоров.

В ответ на вопрос президента о состоянии собираемости налогов, руководитель ФНС подчеркнул устойчивость бюджетной системы и акцент на ненефтегазовых доходах.

Егоров также рассказал о мерах по созданию комфортных условий для бизнеса, включая реформы в работе с налогоплательщиками. Президент Путин высоко оценил эти усилия, отметив сокращение продолжительности проверок и уменьшение объёма документов, требуемых от предпринимателей.

Накануне Госдума приняла в третьем чтении важные поправки в Налоговый кодекс, среди которых — поэтапное снижение порога годовой выручки для обязательной уплаты НДС предпринимателями на упрощённой и патентной системах, а также введение единой 30-процентной ставки НДФЛ для иностранных агентов.