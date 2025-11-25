АвтоВАЗ может снизить производство на 40% в 2025 году

Власти Тольятти прогнозируют значительное снижение производства автомобилей Lada на основной площадке АвтоВАЗа в 2025 году. По оценкам городской думы, выпуск автомобилей сократится до 274 тыс. штук против 456,3 тыс. штук, произведенных в 2024 году. Об этом пишет «Интерфакс».

«С учетом снижения производственного плана, выпуск легковых автомобилей на территории городского округа Тольятти в 2025 году оценивается на уровне 274 тыс. штук (в 2024 году произведено 456,3 тыс. штук)», – говорится в материалах к заседанию представительного органа Тольятти от 12 ноября.

Согласно пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития Тольятти на следующую трехлетку, в консервативном сценарии выпуск автомобилей в городском округе в 2026 году также снизится год к году – предположительно на 3,3% (на 9 тыс. шт.) до 265 тыс. машин. Базовый вариант прогноза развития городского округа предполагает, что количество выпускаемых в Тольятти автомобилей будет постепенно расти и достигнет уровня 2024 года к 2028 году. Ожидается, что в консервативном сценарии объем отгруженной продукции к 2028 году составит 559,8 млрд руб., в базовом – 766,4 млрд руб.

Напомним, что сейчас предприятие работает в четырехдневном режиме. Мера была принята большинством отечественных автопроизводителей в июле 2025 года в связи с падением спроса на коммерческий транспорт и глубокими проблемами на отечественном рынке грузовиков и автобусов. Тогда аналогичные шаги предприняли заводы КамАЗ, ГАЗ и ЛиАЗ, решившие сократить рабочие дни в стремлении минимизировать убытки и поддержать сотрудников в непростых экономических условиях.