Совкомбанк оштрафован и отстранён за массовый выкуп нефтепродуктов

Петербургская биржа впервые применила к банковскому трейдеру из структуры Совкомбанка максимальную меру — временное отстранение от торгов на десять сессий. Такое решение было принято из-за массового выкупа нефтепродуктов на одном базисе, объём которого превысил установленный лимит. В самой трейдерской компании ситуацию объяснили «реализацией операционного риска» и отметили, что подобные случаи нередко встречаются на рынке. Другие участники рынка считают меру регулятора необоснованной, указывая на недостатки инфраструктуры биржи, сообщает "Коммерсант".

По информации Петербургской биржи, «Совкомбанк товарный трейдинг» был отстранён от торгов 24 ноября по итогам голосования совета секции «Нефтепродукты». После резкого изменения рыночной цены (менее чем за секунду) компания выставила массовые заявки на покупку по максимально возможной стоимости и приобрела более 30% объёма на одном базисе НПЗ, превысив лимит.

Это первый случай применения таких санкций к банковским структурам на товарной бирже. Ранее «Совкомбанк товарный трейдинг» уже был оштрафован за похожие нарушения в мае, июне, июле и августе, сумма штрафов составляла от 500 до 700 тысяч рублей.

Регулятор классифицирует недобросовестные торговые практики как действия, которые не являются прямым манипулированием, но нарушают принципы честной конкуренции и прозрачности. К примеру, массовая подача заявок сразу после изменения цены с целью занять доминирующую позицию. Биржа также ограничивает использование алгоритмических систем и роботов, которые подают заявки, не соответствующие правилам торгов.

В «Совкомбанк товарный трейдинг» заявили, что инцидент связан с операционным риском и не повлияет на работу компании, которая продолжит деятельность через партнёров на внебиржевом рынке. Представитель компании пообещал принять меры для минимизации подобных случаев в будущем.