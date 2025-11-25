Глинозёмный бум продолжается: мировое производство алюминия уверенно растёт

Аналитики ожидают умеренный рост мирового производства алюминия до конца текущего года. Согласно данным Международного института алюминия (IAI), в октябре выпуск первичного алюминия поднялся на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув показателя в 6,29 млн тонн. Это стало возможным благодаря улучшению поставок глинозёма и высокому уровню спроса на металл.

Крупнейший мировой производитель Китая нарастил производство алюминия в октябре на 3,3% по отношению к сентябрю, увеличив объём до 3,77 млн тонн. Европейские производители, включая российские предприятия, повысили показатели ещё сильнее — на 3,8%, до 0,61 млн тонн.

Эксперты подчёркивают положительное влияние высоких цен на алюминий и устойчивого спроса со стороны транспортно-строительных компаний, производителей упаковки и представителей сектора зелёной энергетики. Однако некоторые специалисты предупреждают о возможных рисках появления избытка металла на рынке в будущем году, что способно оказать давление на цену сырья.

В октябре котировки алюминия приближались к максимальным значениям за три с половиной года в условиях перебоев с отгрузками в США, сокращения производства в Китае и снижения запасов на Лондонской бирже металлов (LME). В ноябре цены преодолели отметку $2,9 тыс. за тонну, выше которой не поднимались с мая 2022 года. С тех пор котировки несколько скорректировались. На 21 ноября трехмесячный контракт на алюминий на LME стоил 2,78 тыс. за тонну.

«При текущей цене только ленивый не наращивает производство»,— говорит собеседник “Ъ” в отрасли. В «Русале», крупнейшем производителе алюминия за пределами Китая с долей 5,5% от мирового рынка, рыночные тренды не комментируют. По итогам января—июня компания в рамках плановой оптимизации сократила производство металла на 1,7% год к году, до 1,92 млн тонн, продажи первичного алюминия и сплавов выросли на 21,7%, до 2,28 млн тонн.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов говорит, что цены в ближайшие 12–18 месяцев сохранятся в диапазоне $2,7–2,9 тыс. за тонну. Партнер Kept, руководитель практики по работе с предприятиями металлургической и горнодобывающей отрасли Наталья Величко поясняет, что одним из ключевых факторов, поддерживающих цену на металл, стали сообщения о приближении объемов выпуска алюминия в Китае к правительственному лимиту в 45 млн тонн в год в условиях стабильного спроса.

Полина Трифонова