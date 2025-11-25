США остановили финансирование конфликта на Украине: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: Белый дом заявил о прекращении финансирования конфликта на Украине, бумажный рубль вновь набирает популярность у россиян, в 2025 году коллекторы получат рекордные объемы долгов жителей РФ, а в Иркутской области за 5 млрд модернизируют одну из ТЭЦ. Подробнее – в обзоре SIA.RU.

Прекращение финансирования

Представитель Белого дома Каролин Левитт заявила, что США прекратили финансирование конфликта на Украине по решению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, однако при этом по-прежнему продают оружие по линии НАТО. «Президент Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты по-прежнему отправляют или продают НАТО большое количество оружия», – сказала Левитт.

Бумажный рубль в тренде

Объем наличных в обращении за три месяца вырос на 659 млрд рублей – это в пять раз больше, чем за аналогичный период 2024-го. Граждане стали чаще снимать наличные на фоне перебоев связи. Кроме того, кеш традиционно выводили из банков в период отпусков, при этом он не вернулся на счета. Также рост наличных в расчетах прогнозируют в период праздников. Тренд на использование бумажных денег в большей степени связан с ухудшением скорости и доступности Интернета.

Долги растут

За девять месяцев 2025 года кредиторы передали на взыскание коллекторам 1,2 трлн рублей. Аналитики отмечают, что это больше, чем за каждый полный год с 2020-го по 2024-й. Соответственно, в текущем году ожидается рекордное значение. Рост связан со снижением качества кредитного портфеля, сформированного в период активного роста розничного кредитования, что привело к увеличению доли заемщиков, не способных обслуживать свои обязательства.

Модернизация ТЭЦ

«Байкальская энергетическая компания» ведет поиски подрядчика для модернизации «Иркутской ТЭЦ-11» в Усолье-Сибирском. Стоимость проекта составляет 5,4 миллиарда рублей. Реализовать его хотят в 2028 году. Запланирован ряд работ, в том числе установка размораживающего устройства, галереи ленточных конвейеров, дробильного корпуса, угольного склада, стационарного комплекса отбора проб.

Суворовское училище в уголовном деле

Эпизод со строительством Иркутского суворовского училища появился в уголовном деле о многомиллиардном хищении денег в Минобороны России. По версии следствия, ряд лиц в период с июля 2019 по март 2023 года похитили более 9 миллиардов рублей при строительстве 14 социально значимых объектов, в том числе иркутского учреждения. Предполагается, что указанная сумма в ходе следственных действий может вырасти.