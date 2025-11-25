Энергетический уголь разогрел рынок: цена тонны приближается к $100

Российские угольные компании зафиксировали значительный рост стоимости энергетического угля на китайском рынке. К началу ноября цена увеличилась до $98 за тонну, показывая максимальное значение с декабря прошлого года. Причина роста заключается в сезонном увеличении потребления, проблемах с логистикой и дефиците предложений. Повышение цен в Китае уже провоцирует аналогичные тенденции на других рынках.

Так, энергетический уголь из России с показателем калорийности 5500 ккал/кг, предназначенный для отправки в южные регионы Китая, на второй неделе ноября подорожал на 3,5%, согласно расчетам аналитической компании NEFT Research. Цены начали подниматься с начала года, продемонстрировав общий прирост на уровне 5,2%.

Энергетический уголь из России на китайском рынке дорожает по мере того, как спрос на металлургические марки в стране ослабевает.

Как поясняют в NEFT Research, на азиатском рынке продолжалось зимнее пополнение запасов, и в КНР коммунальные предприятия выражали готовность платить выше рынка. Китайские трейдеры, продолжают аналитики, видят дефицит поставок из-за сбоев на железной дороге и предполагают, что часть поставщиков намеренно задерживает отгрузки в ожидании роста цен.

В условиях роста цен в Азии российские экспортеры также стремятся заключить сделки на поставки энергического угля на Тайвань в первом квартале 2026 года, пишет NEFT Research. По данным аналитиков, один из крупных производителей продал тайваньскому химическому предприятию около 300 тыс. тонн угля калорийностью 6000 ккал на 1 кг по цене $89 за тонну в порту отгрузки (FOB). Этот же покупатель приобрел две партии российского угля по 19 тыс. тонн по цене $104 за тонну на базисе CIF (продавец оплачивает доставку до порта назначения, включая страховку) с поставкой в декабре—январе, добавляют в NEFT Research.

В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) оценивают стоимость энергетического угля на севере Китая в $94–95 за тонну (CFR), на юге Китая на этом же базисе — до $98–99 за тонну. Директор ЦЦИ Евгений Грачев говорит, что стабильный спрос вероятен до конца 2025 года из-за продолжения мер по ограничению избыточной добычи в Китае, но многое будет зависеть от того, реализуются ли ожидания холодной зимы. С наступлением нового года давление на китайские угольные компании, вероятно, снизится, пока они не начнут превышать годовые нормы добычи, а потребление будет снижаться по мере приближения периода межсезонья, продолжает аналитик.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников отмечает, что к предновогоднему росту цен на топливо в КНР могут привести и перебои в добыче в Индонезии, одном из ключевых поставщиков угля калорийностью 5500 ккал, вызванные сильными дождями.

Анатолий Костырев, Полина Трифонова