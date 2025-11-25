Стартует всероссийская олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего»

С начала ноября идет прием заявок от школьников 8-11 классов и студентов 1-2 курсов колледжей на участие в 15-м сезоне олимпиады «13 элемент. Alхимия будущего» по 4 направлениям – физике, химии, информатике и математике.

В Иркутской области партнерами проекта стали ИРНИТУ и ИГУ, а также братский БрГУ.

Победители олимпиады получат призы и подарки от РУСАЛа, а еще смогут воспользоваться дополнительным преимуществом при зачислении в университет, получив ценные бонусы в виде дополнительных баллов.

Финал олимпиады состоится 13 марта 2026 года.