Летевший в Улан-Удэ самолет экстренно сел в Иркутске из-за технической неисправности

Авиационное событие зафиксировано в аэропорту Иркутска. Летевшему в Улан-Удэ самолету пришлось совершить экстренную посадку.

«При выполнении рейса SU1454 по маршруту Москва – Улан-Удэ авиакомпании «Аэрофлот» экипаж воздушного судна объявил о технической неисправности и запросил посадку на запасном аэродроме города Иркутска», – пояснили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Воздушное судно благополучно осуществило посадку в 09:16 по местному времени. В настоящее время пассажиры размещены в гостинице.