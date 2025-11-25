Утепление всех частных домов в Иркутской области оценили в 370 млрд рублей

Российский холдинг Эн+ оказывает адресную помощь семьям, проживающих в неутепленных домах. Мероприятия ведутся в рамках благотворительного проекта «Глобальное утепление» и охватывают 12 домов на территории Иркутского муниципального образования, где проживают свыше 50 человек. Эти многодетные семьи, родители, в одиночку воспитывающие детей, пенсионеры и другим категории.

В разные годы они купили дома у недобросовестных застройщиков и были вынуждены ежегодно тратить значительную часть семейного бюджета чтобы не замерзнуть зимой. Самостоятельно принимаемые меры результатов не приносили.

Закупку и доставку материалов, а также оплату труда строительных бригад полностью взяла на себя Эн+. Помимо работ, организаторы готовят серию документальных шоу-программ с подробными историями и инструкциями, как правильно утеплять загородный дом в Сибири. Выпуски будут показаны на телеканале НТС, размещены на страницах проекта «Слива» и в телеграмм-канале «Глобальное утепление».

В настоящее время значительная часть домохозяйств утеплена. Специалисты намерены сравнить насколько сократилось энергопотребление в каждом отдельном доме. Ожидается, что оно снизится в 2-3,5 раза. Завершить проект планируется до конца года.

Проблема холодных домов, которые зимой вместо комнат отапливают улицу, особенно актуальна для юга региона. Например, поселки Хомутово, Грановщина и Оёк. Жители расположенных там 18 тысяч домохозяйств расходуют в разы больше электроэнергии, чем весь Ангарск с населением свыше 200 тысяч человек.

По предварительным расчетам, полноценное утепление всех частных домов может оцениваться в 370 млрд рублей. Для решения проблемы необходима государственная поддержка и ужесточение контроля за качеством индивидуального жилищного строительства. Процесс масштабного утепления загородных домов перезапустит строительную отрасль, будет способствовать развитию местного производства, созданию новых рабочих мест, увеличит налоговые поступления. Кроме этого, снижение количества холодных домов приведет к сокращению энергодефицита, уменьшению аварийных отключений в период холодов.