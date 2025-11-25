Цены на компьютеры и ноутбуки в России вырастут на 10% в начале 2026 года

В начале 2026 года розничная стоимость компьютерной техники в России может увеличиться примерно на 10% по сравнению с началом четвертого квартала 2025 года. По данным источников «Известий» в дистрибьюторских и производственных компаниях, приобретенные по новым ценам партии товара уже направляются в Россию и поступят в продажу после новогодних праздников.

«Кроме того, производители уже сейчас подняли цены на комплектующие для компьютеров и ноутбуков, что приведет к росту цены на конечный продукт примерно на 10% в начале следующего года», – прогнозирует руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина. Она также подтвердила, что партии товара по новым ценам появятся на полках магазинов уже после новогодних праздников.

Основной причиной предстоящего подорожания стал стремительный рост стоимости оперативной памяти для ПК на мировом рынке. По оценкам производителей, стоимость комплекта памяти для одного ноутбука средней ценовой категории увеличится примерно на 100 долларов из-за роста мирового спроса, связанного с развитием ИИ-моделей.

Согласно подсчетам издания Commercial Times, с начала 2025 года по третий квартал цены на чипы памяти выросли более чем на 170%. Например, в сентябре Samsung подняла цены на ряд чипов памяти сразу на 60%, а цена на комплект модулей памяти DDR5 с сентября по начало ноября выросла с 125 до 250 долларов.