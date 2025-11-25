Иркутское суворовское училище попало в дело о хищениях в Минобороны

Возбуждено уголовное дело по факту хищения денег у Минобороны РФ при строительстве 14 объектов по госконтрактам, в том числе Иркутского суворовского училища. Ущерб оценили в сумму, превышающую 9 млрд рублей.

Фигурантами стали бывший первый замминистра строительства ДНР Юлия Мерваезова, экс-глава Главного военно-строительного управления №8 (ГВСУ № 8) Вадим Выгулярный, руководитель ООО «Технострой» Виталий Прудников, учредитель строительной компании «Зодчий» Илья Леонов.

По версии следствия, в период с июля 2019 по март 2023 года Евгений Горбачев, являвшийся бенефициаром АО «ВСК», совместно с другими лицами в рамках исполнения 14 государственных контрактов, заключенных с ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» и «Военно-строительная компания», похитили более 9 млрд рублей, отмечает ТАСС. Указанная сумма во время следствия может измениться.

Потерпевшими признаны около пяти организаций, подведомственных Минобороны РФ. Расследование дела по факту мошенничества в особо крупном размере продолжается.