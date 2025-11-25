Правительство выделит 14 млрд рублей регионам для компенсации роста зарплат бюджетников

Правительство России компенсирует региональные расходы на рост заработных плат бюджетников в связи с повышением минимального размера оплаты труда. Из федерального бюджета будет распределено 14 млрд рублей между 33 субъектами Федерации.

«Состав регионов не совсем однородный, и субъекты оказались в списке по разным причинам», – пояснила «Известиям» управляющий партнер аналитического агентства «ВМТ Консалт» Екатерина Косарева. По ее словам, среди причин включения в список – скромные финансовые возможности регионов, географический фактор и демографические особенности.

В перечень получателей дополнительного финансирования вошли республики Адыгея, Бурятия, Мордовия, Тыва, Хакасия, Алтайский, Забайкальский и Ставропольский края, а также Астраханская, Костромская, Орловская, Псковская, Томская и Ульяновская области. Отдельное внимание уделено регионам Северного Кавказа, куда будет направлено 1,7 млрд рублей.

Эксперт пояснила, что в некоторых случаях повышенные расходы бюджета связаны с преодолением сложных климатических условий, особенно в зимний период. Демографические проблемы, такие как отток населения, также увеличивают нагрузку на региональные бюджеты из-за содержания социальных учреждений.