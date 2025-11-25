Упадет ли доллар до 75 рублей?

В ходе торгов 24 ноября российский рубль на внебиржевых торгах укрепился к доллару, опустившись ниже 78,5, евро ушел под отметку 91, курс юаня колеблется вокруг 11,05.

– Основным фактором поддержки российской валюты на этой неделе будет налоговый период, который. Также на курс положительно влияют ожидания геополитического смягчения, высокая ключевая ставка ЦБ РФ и прогнозы ее небольшого снижения или сохранения без изменений в декабре, – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Finance Global.

По данным «инФОМ», инфляционные ожидания населения в ноябре могут стать одним из аргументов проявить сдержанность при корректировке ДКП в преддверии повышения НДС. Кроме того, падение цен на нефть более чем на 5% с начала месяца может вынудить Минфин увеличить объемы продаж валюты в рамках бюджетного правила. Это также положительно повлияло бы на курс рубля.

– Если мирные инициативы Трампа на текущей неделе и в начале декабря получат продолжение, которое будет соответствовать интересам России, можно уверенностью прогнозировать, что ослабление рубля откладывается как минимум до 2026 года. Пробуксовывание мирного плана повысит волатильность рубля в начале декабря, когда налоговый период в России завершится, – считает Наталья Мильчакова.

Однако в любом случае постепенное продвижение к урегулированию украинского конфликта будет подогревать ожидания отмены антироссийских санкций, способствуя укреплению рубля к доллару до 70–75.

– Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на текущую неделю: 77,5–80, 90–93 и 10,9–11,3 соответственно, – резюмирует эксперт.

Ранее эксперт БКС Мир инвестиций Александр Шепелев предупредил, что эта неделя — последний шанс приобрести доллар по выгодному курсу. По его словам, текущий налоговый период станет заключительным этапом укрепления рубля в 2025 году, после чего доллар начнёт расти. Налоговый период в России стартует на следующей неделе, а пик активности ожидается в пятницу, 28 ноября. В это время крупные компании будут продавать значительные объёмы иностранной валюты для выполнения налоговых обязательств перед государством. Несмотря на приток валюты на внутренний рынок, в конце ноября традиционно растут расходы компаний и домохозяйств, в том числе на импорт. Одновременно экспорт испытывает давление из-за новых санкций.