Готовящийся к первому полету в космос иркутянин Сергей Микаев передал привет землякам

Уроженец города Иркутска, космонавт Сергей Микаев впервые отправится в космос. Полет намечен на 27 ноября: команда поднимется в небо на корабле «Союз МС-28» с космодрома Байконур. В преддверии события Сергей Микаев вместе с коллегой Сергеем Кудь-Сверчковым записал видеообращение и передал привет землякам.

«Дорогие иркутяне, я уроженец города Иркутска Сергей Микаев, командир корабля Сергей Кудь-Сверчков, приветствуем вас! <...> В Иркутске сильны традиции любительской астрономии, здесь более 100 лет назад была открыта первая за Уралом публичная обсерватория. Этот город с самым большим количеством стационарных планетариев. Здесь работают крупнейшие в России школьные планетарии. По числу космонавтов Иркутская область занимает второе место среди регионов России», – отметил Микаев, пожелав удачи соотечественникам.

Вместе с иркутянином в основной экипаж вошли россиянин Сергей Кудь-Сверчков и американский астронавт NASA Кристофер Уилльямс. Сейчас завершаются подготовительные мероприятия.