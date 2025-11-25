Новости

Из Москвы в Иркутск направили самолет для доставки пассажиров в Улан-Удэ

Самолет «Аэрофлота», летевший из Москвы в Улан-Удэ, сегодня совершил экстренную посадку в аэропорту Иркутска. Это связано с технической неисправностью, о которой известил один из индикаторов транспорта во время полета. Чтобы доставить людей в пункт назначения, отправлен дополнительный борт.

«Для сокращения времени ожидания вылета, которое требуется для дополнительной технической проверки воздушного судна, принято решение о направлении из Москвы резервного самолета. Планируемое время вылета из Иркутска в Удан-Удэ – после 17:00 по местному времени», – сообщает пресс-служба авиакомпании.

На время ожидания вылета пассажиры размещены в гостинице.


/ Сибирское Информационное Агентство /
