Аварийный дом досрочно расселят в Иркутске: он признан опасным

Один из аварийных домов в Иркутске расселят раньше срока. Состояние объекта признано неудовлетворительным и даже опасным.

<p>Фото: прокуратура Иркутской области</p>

«Жилой дом на улице Ударника в Иркутске ранее признан аварийным и подлежащим сносу. В ноябре 2024 года установлен срок расселения в течение 5 лет со дня издания оспариваемых распоряжений. Однако проверка показала, что состояние дома не соответствовало требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан. Проведение капитального ремонта признано нецелесообразным, а техническое состояние – непригодным для проживания», – заявили в региональной прокуратуре.

В связи с этим был направлен иск в суд, который признал незаконным установленный ранее срок расселения. Дом должен быть расселен досрочно, до 31 декабря 2026 года.


