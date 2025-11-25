Госдума предложила недельный «период охлаждения» для сделок с недвижимостью

Депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия» предложили ввести «период охлаждения» при сделках с недвижимостью, направленный на защиту покупателей от мошенничества. Соответствующий законопроект будет представлен на рассмотрение 25 ноября, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на документ.

Согласно предлагаемым поправкам в закон «О государственной регистрации недвижимости», регистрация перехода права собственности будет возможна только через семь дней после заключения договора купли-продажи. Деньги продавцу-физическому лицу будут перечисляться на банковский счёт только после официальной регистрации сделки.

Лидер партии Сергей Миронов объяснил, что введение такого периода позволит продавцам обдумать свои действия и отказаться от сделки под давлением мошенников. При этом использование наличных средств в таких операциях исключается. Для продавцов единственного жилья вводится дополнительное требование — подтверждение будущего места проживания.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

Кроме того, 24 ноября депутаты Сергей Колунов и Илья Вольфсон разработали комплекс мер по борьбе с мошенничеством при сделках с недвижимостью с участием пожилых граждан. Среди предложений — обязательное нотариальное заверение всех сделок и введение обязательного страхования, если объект является единственным жильём продавца или покупателя.

Отметим, что летом 2024 года известная певица Лариса Долина стала жертвой мошенников: её имущество было арестовано, а ущерб превысил 317 млн рублей, из которых 175 млн были похищены. Артистка потеряла квартиру стоимостью около 138 млн рублей, но в марте 2025 года суд постановил вернуть ей жильё. Специалисты рынка недвижимости считают этот случай показательным примером, создающим значительные риски для будущих приобретателей квартир на вторичном рынке жилья.