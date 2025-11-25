Два иркутских отеля поборются за звание лучших в России

Два пятизвездочных отеля из Иркутска попали в шорт-лист премии Wheretotravel Hotels Award 2025. Они поборются за звание лучших в России.

Фото: Андрей Фёдоров / SIA.RU

Речь идет о пятизвездочном бутик-отеле в центре Иркутска, расположенном рядом с историческими достопримечательностями и торговыми центрами, History Boutique Hotel & SPA. В организации есть не только номерной фонд, но и ресторан Le Chef, спа-комплекс, бассейн с подогревом, конференц-зал, частный паркинг.

В шот-листе и отель премиум-класса Rodina Grand Hotel & SPA Irkutsk, расположенный в центре Иркутска на набережной реки Ангары в возрожденном историческом здании бань Курбатова и Русанова. Внутри есть более сотни номеров, оздоровительный комплекс с хаммамом, парными, 25-метровый бассейн, ресторан.

Wheretotravel Hotels Award 2025 – это ежегодная всероссийская премия, вручаемая лучшим отелям России. Награду может получить любая гостиница страны, не важны количество «звезд», размер, наличие дополнительных услуг и местоположение. Победителей выберет экспертная группа, в которую входят 700 профессионалов в сфере индустрии гостеприимства. Они оценивают качество сервиса.