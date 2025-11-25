«Есть риск перехода рынка в серый и чёрный сегмент» – эксперт DNS о технологическом сборе

Госдума одобрила технологический сбор, вступающий в силу с 1 сентября 2026 года. Ожидается, что это приведёт к повышению цен на технику и электронику. Доходы от сбора за три года составят около 218 млрд рублей. Цель сбора — поддержать производство радио- и микроэлектроники в России. Платежи будут обязаны вносить как местные заводы, так и иностранные поставщики.

Дмитрий Алексеев, совладелец и президент группы компаний DNS, считает, что новый сбор ляжет дополнительным бременем на потребителей и повлияет на уровень инфляции. По его мнению, идея поддержки отечественной электроники разумна, однако существует ряд вопросов к деталям реализации.

Эксперт подчёркивает, что нельзя пытаться создать полностью самостоятельную российскую электронику, поскольку отрасль глобальна.

«Министерству необходим инструмент реализации активной промышленной политики. В теории это вполне разумная мера. Нет ничего предосудительного в развитии отечественных электронных технологий. Напротив, это позитивный тренд. Однако дьявол кроется в деталях. Нельзя пытаться создать российскую электронику целиком и полностью. Сегодняшняя электронная промышленность носит глобальный характер. Нужно ставить четкую цель — выйти на определенный сегмент мирового рынка, будь то доля в производстве контроллеров, двигателей или модулей связи. Или же выпускать продукцию исключительно для внутреннего потребления, однако такая стратегия приведет к созданию дорогостоящих и низкокачественных изделий».

Алексеев отмечает, что пока не ясна чёткая стратегия, оправдывающая введение сбора. Он поддержал бы инициативу, если бы были заявлены конкретные задачи, например, завоевание определённых долей рынка в ключевых сегментах. Без этого дополнительный налог скорее приведёт к росту цен, не обеспечив при этом контроль над достижением целей.

Также эксперт критикует выбор времени для введения сбора, учитывая, что 2026 год станет для бизнеса годом роста налоговой нагрузки, включая повышение НДС с 20% до 22%. Он призывает власти аккуратно подойти к формированию списка облагаемых товаров и размеров налоговых ставок, учитывая риски инфляции.

Кроме того, Алексеев обращает внимание на проблему нелегального импорта («кроссборда»), который позволяет обходить налоги и пошлины.

«Существует серьезный риск массового ухода легальных поставок бытовой техники и электроники в теневую сферу экономики, что повлечет снижение доходов бюджета. В итоге государство рискует не только не получить дополнительных средств для развития промышленности, но и потерять значительную часть налоговых поступлений», — предупреждает специалист.