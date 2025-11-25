Товарооборот Иркутской области с Монголией вырос на 34% в первом полугодии 2025 года

Внешнеторговый оборот между Иркутской областью и Монголией продолжает уверенно расти, показав в первом полугодии 2025 года увеличение на 34,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эта динамика следует за ростом на 2,4%, достигнутым по итогам всего 2024 года.

Традиционную основу экспорта из Иркутской области в Монголию составляют топливно-энергетическая и минеральная продукция, продовольственные товары и изделия из металлов. В обратном направлении поступают монгольские продовольственные товары, минеральные продукты и трикотажные изделия.

«Правительство Иркутской области придает особое значение укреплению российско-монгольского партнёрства. Мы надеемся на дальнейшее развитие конструктивного сотрудничества», – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.