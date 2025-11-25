В России запустили первую программу долевого страховании жизни

ДСЖ является новым для России инструментом, который сочетает преимущества страхования жизни и долгосрочных инвестиций.

Программа предусматривает разделение взносов клиента на две части: одна обеспечивает страховую защиту и размещается в консервативные активы, а другая направляется в паевые инвестиционные фонды. По окончании пятилетнего срока действия программы клиенту гарантируется возврат 100% уплаченных взносов независимо от результата инвестиций.

Инвестиционная составляющая программы «Защищенные акции» размещается в открытом фонде, который входит в топ-2 фондов акций в России по размеру активов. Данный фонд фокусируется на ценных бумагах крупнейших российских компаний с перспективами роста в текущих макроэкономических условиях.

«Совместный проект по созданию ДСЖ – это колоссальный труд по интеграции сразу нескольких организаций для запуска нового продукта для рынка страхования и коллективных инвестиций. Ввиду предстоящих регуляторных изменений в инвестиционных продуктах долевое страхование жизни позволит диверсифицировать предложение для инвестирования», – прокомментировал Владислав Воякин, старший менеджер по развитию долевого страхования жизни СК «АльфаСтрахование-Жизнь».