Клиенты Примсоцбанка могут выбрать категории кэшбэка на декабрь

С 25 ноября 2025 года держатели дебетовых и кредитных карт Примсоцбанка могут выбрать самые необходимые для себя категории кэшбэка на декабрь.

В рамках обновленной программы лояльности для выбора доступны:

  • Маркетплейсы – до 10%
  • Товары для дома и ремонта – до 10%
  • Аптеки – до 5%
  • Супермаркеты и универсамы – до 3%
  • Музыкальные инструменты, магазины – до 10%
  • Красота, парикмахерские, салоны красоты – до 10%
  • Книги, канцелярия – до 10%
  • Алкомаркеты – до 7%
  • Фото, видео – 10%
  • 4 рубля за поездку на общественном транспорте

А для клиентов, получающих заработную плату в Примсоцбанке не менее трех месяцев, помимо 4 категорий из общего списка, доступна еще одна категория на выбор из трех перечисленных:

  • Здоровье – до 10%
  • Одежда и обувь – до 10%
  • Такси – до 10%

Краткая инструкция для выбора категорий: Мобильное приложение Примсоцбанка или его веб-версия → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Категории на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить».

Ознакомиться с Правилами программы лояльности «Примсоцбанк» можно по ссылке.

