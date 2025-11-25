Клиенты Примсоцбанка могут выбрать категории кэшбэка на декабрь

С 25 ноября 2025 года держатели дебетовых и кредитных карт Примсоцбанка могут выбрать самые необходимые для себя категории кэшбэка на декабрь.
В рамках обновленной программы лояльности для выбора доступны:
- Маркетплейсы – до 10%
- Товары для дома и ремонта – до 10%
- Аптеки – до 5%
- Супермаркеты и универсамы – до 3%
- Музыкальные инструменты, магазины – до 10%
- Красота, парикмахерские, салоны красоты – до 10%
- Книги, канцелярия – до 10%
- Алкомаркеты – до 7%
- Фото, видео – 10%
- 4 рубля за поездку на общественном транспорте
А для клиентов, получающих заработную плату в Примсоцбанке не менее трех месяцев, помимо 4 категорий из общего списка, доступна еще одна категория на выбор из трех перечисленных:
- Здоровье – до 10%
- Одежда и обувь – до 10%
- Такси – до 10%
Краткая инструкция для выбора категорий: Мобильное приложение Примсоцбанка или его веб-версия → Нужная карта (нажать) → «Бонусы и баллы» → «Персональный кабинет лояльности» → «Любимые категории» → «Категории на /месяц/» → Выбрать четыре категории → «Подтвердить».
Ознакомиться с Правилами программы лояльности «Примсоцбанк» можно по ссылке.
Реклама. ФСКБ Приморья "Примсоцбанк" в г.Иркутске. Примсоцбанк (ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк") erid:2VfnxyBbwAq