Иркутяне с доходом от 150 тыс. рублей чаще дробят отпуск на части

Сервис по поиску работы SuperJob провел исследование о том, как жители Иркутска используют вторую половину своего ежегодного 28-дневного отпуска. Согласно результатам, каждый третий иркутянин предпочитает использовать оставшиеся 14 дней целиком, в то время как другие делят их на части.

Наибольшая склонность к дроблению отпуска наблюдается среди горожан с ежемесячным доходом от 150 тыс. рублей, где такой подход предпочитают 47% респондентов. Мужчины демонстрируют несколько большую склонность к использованию отпуска единым блоком по сравнению с женщинами.

Исследование также выявило гендерные различия в предпочтениях: женщины чаще склонны дробить отпуск на несколько частей. При этом 4% опрошенных признались, что не используют вторую половину отпуска и копят дни.

В исследовании приняли участие представители экономически активного населения Иркутска, имеющие стандартный отпуск продолжительностью 28 календарных дней. Трудовой кодекс РФ предусматривает обязательное использование как минимум 14 дней отпуска непрерывно.