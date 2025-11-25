Акция «Черная пятница» пройдёт в Дальневосточном Банке

28 ноября Дальневосточный Банк проводит традиционную акцию «Черная пятница», специально разработанную для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Участникам предлагаются выгодные условия и скидки на банковские продукты:

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут воспользоваться скидками и спецпредложениями:

- скидка до 100% на счет для бизнеса;

- скидка 50% на пакет переводов в пользу физических лиц;

- эквайринг – бесплатно;

- бизнес-карта с бесплатным обслуживанием навсегда;

- использование УКЭП ФНС для доступа в ДБО – бесплатно;

- скидка 35% на юридическую поддержку и страховые услуги для бизнеса.

«Акция «Черная пятница» дает возможность предпринимателям воспользоваться нашими лучшими банковскими услугами с большой выгодой, что поможет сэкономить средства и повысить эффективность бизнеса», – отметили в пресс-службе АО «Дальневосточный банк».

С полными условиями акции можно ознакомиться на сайте, в офисах и по телефону Центра поддержки бизнеса Дальневосточного банка: 8 800 250-75-85 (звонок по России бесплатный).