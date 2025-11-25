Предприниматели просят ЦБ не ограничивать программы лояльности на маркетплейсах

Руководители шести объединений предпринимателей обратились к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой не вводить запреты на программы лояльности на маркетплейсах, зависящие от способа оплаты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на их письмо.

Документ подписали главы Союза интернет-торговли (СИТ), Союза пользователей цифровых платформ «Цифровой мир», Регионального общественного центра интернет-технологий (РОЦИТ), Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ), Федерального общества сетевой торговли (ФОСТ) и Ассоциации участников рынка электронной торговли (АУРЭК).

Предприниматели считают, что предложенные ограничения могут привести к полному запрету совместных программ лояльности банков и маркетплейсов. По их мнению, другие банки не смогут в таких масштабах субсидировать выгоды для покупателей, производителей и продавцов. Они выражают опасение, что под видом «равного доступа» финансовые игроки пытаются ограничить развитие маркетплейсов. Многие селлеры сталкиваются с трудностями в получении финансирования от крупных банков, поэтому финансовые организации маркетплейсов часто становятся для них единственным источником средств для развития.

В письме также отмечается, что российский бизнес находится в сложной ситуации: с 2026 года ожидается рост налоговой нагрузки, а также сохраняются высокие кредитные ставки, проблемы с расчетами с зарубежными поставщиками, рост логистических издержек и валютные колебания. Объединения предпринимателей призвали Набиуллину воздержаться от мер, которые могут ограничить развитие платформенной экономики, и создать рабочую группу с участием маркетплейсов и отраслевых объединений для обсуждения программ лояльности.

Напомним, 25 ноября основательница Wildberries и гендиректор РВБ Татьяна Ким направила открытое письмо в адрес Банка России, правительства и Федерального Собрания в ответ на «публичные атаки на российский цифровой бизнес». Она подчеркнула, что цифровые платформы сейчас объединяют более миллиона предпринимателей и являются практически единственным способом масштабирования для малого и среднего бизнеса.

Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что Набиуллина направила главе Минэкономразвития Максиму Решетникову письмо с предложением запретить продажу финансовых продуктов дочерних банков на маркетплейсах. Также регулятор предлагает запретить площадкам менять цены в зависимости от способа оплаты и возложить дополнительный контроль за ситуацией на ФАС России.