Прибыль Банка Уралсиб по МСФО за 9 месяцев составила 7,6 млрд рублей

Банк Уралсиб опубликовал отчетность по МСФО за 9 месяцев 2025 года, прибыль банка по итогам этого периода составила 7,6 млрд рублей.

Активы банка составили 821,7 млрд рублей, капитал банка – 118 млрд рублей. Обязательные нормативы выполняются банком с запасом.

В 2025 году Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на повышение эффективности бизнеса. Стабильные успешные результаты деятельности банка нашли свое подтверждение в оценках внешних экспертов. Так, в 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU), рейтинговое агентство НКР – до уровня A+.ru, рейтинговое агентство «Эксперт РА» – до уровня ruА.


