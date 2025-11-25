ИНК поддержала модернизацию учреждений культуры в Нижнеилимском районе

Иркутская нефтяная компания (ИНК) профинансировала закупку современного оборудования для Центральной межпоселенческой библиотеки имени А.Н. Радищева и районного дома культуры «Горняк» в Нижнеилимском районе.

Мероприятия реализованы в рамках соглашения о социально-экономическом сотрудничестве компании с Иркутской областью.

При поддержке ИНК Центральная межпоселенческая библиотека имени А.Н. Радищева провела комплексное обновление технической базы. Рабочие места сотрудников оснащены современными моноблоками, ноутбуками и многофункциональными устройствами. Для повышения доступности услуг запущен новый сайт учреждения.

В филиалах библиотеки в поселках Шестаково и Хребтовая пополнены книжные фонды, закуплена мебель и открыты детские творческие залы, оборудованные для проведения развивающих занятий с использованием настольных игр.

Для районного дома культуры «Горняк» приобретен лазерный проектор и экран с электрическим приводом в комплекте с необходимым оборудованием. Установка техники запланирована до конца текущего года. Новое оснащение повысит качество проведения культурно-массовых мероприятий. Напомним, в прошлом году компания приобрела для учреждения звуковое и световое оборудование.

ИНК системно реализует программы социальной ответственности на территориях присутствия. Компания поддерживает проекты в сфере культуры, образования, здравоохранения и развития городской среды. В 2024 году она подписала соглашение с министерством культуры Иркутской области. Документ предусматривает помощь и реализацию важных культурных инициатив в Усть-Кутском, Нижнеилимском, Киренском и Катангском районах.

Также ИНК ежегодно проводит грантовый конкурс «Энергия родной земли» на территориях присутствия и организует выездной прием врачей Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Нижнеилимском и Усть-Кутских районах.