ГигаЧат создал анимацию с героями мультфильма «Тайна третьей планеты»

Демонстрирующий творческие возможности ИИ-помощника ГигаЧат и нейросети Kandinsky ролик впервые был представлен на конференции AI Journey 2025.

Специально к мероприятию Сбер совместно с киностудией «Союзмультфильм» создали при помощи нейросетей короткометражный мультфильм по мотивам легендарной ленты «Тайна третьей планеты» (реж. Роман Качанов).

Сценарий написал ГигаЧат, а нейросеть Kandinsky участвовала в создании статичных изображений и видеоряда. Образ ГигаЧат появляется и в самом мультфильме, где голос ИИ-помощника синтезирован с помощью голосового режима и при помощи персонажа по имени Ультрум, который был назван в честь новой модели Сбера GigaChat Ultra.